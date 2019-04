Sadio Mané a été nominé pour le joueur du mois de mars de la Premier League. Meilleur homme de Liverpool au mois de mars dernier.

Le Lion est parti en favori pour ce titre devant Seamus Coleman, Bernardo Silva, Jamie Vardy, James Ward-Prowse et son coéquipier, Andrew Robertson. Auteur de 3 buts en 4 matchs de championnat durant cette période, il a permis aux Reds de rester au contact de Manchester City.

A noter que Sadio Mané n’a plus reçu ce prix depuis le début de la saison passée, au mois d’août 2017, plus d’un an maintenant. Mais cette fois, le Lion n’a jamais été aussi fulgurant en Angleterre depuis 2014, alors il est le favori pour ce mois de mars.

