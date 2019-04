Hossam Hassan, l’entraîneur actuel du club Smouha basé à Alexandrie et le meilleur buteur de tous les temps en Égypte, a déclaré qu’il avait été approché par le Sénégal pour devenir son entraîneur.

S’exprimant après la défaite de Smouha 1-0 face aux leaders du Zamalak, mercredi dans le championnat égyptien, Hassan a déclaré que le président de la fédération sénégalaise de football avait exprimé son intérêt à le nommer entraîneur de l’équipe.

« Je ne partirai pas à moins que [le président de Smouha] Farag Amer ne soit d’accord« , a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse selon le site égyptien Ahram.org

Le manque de précision et de détails fragilise l’importance de sa déclaration. A deux mois de la CAN 2019 qui aura lieu en Egypte, la sortie de Hossam Hassan peut porter à confusion sur le public sénégalais. Ne serait il pas entrain de vouloir semer le doute et perturber la sérénité de la tanière qui est au beau fixe actuellement ? D’ailleurs les lions caracolent à la tête du classement africain et ont fait un bond d’une place sur celle mondiale.

Le Sénégal est favori pour cette coupe d’Afrique des nations Caire 2019 avec Aliou Cissé ancien international (génération 2002) dont le contrat est prolongé jusqu’en 2021.

