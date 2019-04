Dans une interview accordée à Sky Sports, Sadio Mané s’est ouvert sur sa bonne forme et celle de son coéquipier Mohamed Salah. Selon le lion des Reds, tout se passe bien entre les deux joueurs. Il aimerait même le voir marquer.

9 buts en 9 matches ?

Pas mal (rires). En vérité, je suis très content de marquer des buts pour mon équipe car l’équipe est plus importante. Nous faisons bien les choses et nous gagnons des matches. Tout le monde est content.

Vous avez marqué des buts importants cette saison, quel est le plus beau et le plus important d’après-vous ?

Mon but favori cette saison est celui marqué contre le Bayern Munich. Il était très important et tout aussi joli.

En ce moment, aimeriez-vous voir Mohamed Salah marquer car il vit une période sèche (0 but en 7 matches toute compétition confondue) ?

Les gens dehors et autour du club parlent de Mo parce qu’il avait l’habitude de marquer presque à chaque match. Je le vois tous les jours, il est plutôt relax même s’il ne marque pas. Il sait que ceux sont des situations qui arrivent dans le football. Personnellement j’aimerai le voir sourire en marquant des buts. Marquer des buts vous donne une sensation particulière mais nous ne sommes pas inquiets pour lui. L’équipe gagne et je pense que Mo Salah est très heureux.

Pouvez-vous actuellement savourer ces moments ou est-ce une grosse pression ?

Ceux sont des moments à savourer. Tout le monde est content. On ne pourrait être plus heureux en ce moment. Etre sur la ligne droite, se battre pour le titre, que peut-on demander de plus ?

Certains de vos coéquipiers nous ont dit qu’ils sont juste focus sur leurs matches et ils ne se soucient pas des performances de Manchester City? Est-ce possible ?

Ce serait une erreur d’être influencé. Nous sommes focus sur nous-mêmes mais on regarde aussi ce que fait City. C’est normal. En vérité, je suis plus stressé en regardant les matches de Man City qu’en jouant les miens. Je souhaite qu’ils perdent (rires) tout comme mes coéquipiers ainsi que le coach. Il va certainement vous dire que non (rires) mais lui aussi veut que City perde.

