L’équipe du Sénégal a progressé d’un rang passant de la 24-ème à la 23-ème place mondiale dans le dernier classement Fifa publié, ce jeudi, par l’instance dirigeante du football mondial.

Pour le Sénégal, plus que le succès contre le Mali en amical (2-1), c’est celui enregistré contre Madagascar (2-0) en éliminatoires de la CAN 2019 qui a le plus impacté sur ce classement où le trio de tête Belgique, France et Brésil reste inchangé.

Avec cette 23-ème place, le Sénégal continue de trôner sur l’Afrique.

Il est suivi par la Tunisie 28-ème mondiale, le Nigeria 42-ème mondiale, le Maroc 45-ème mondial et la RD Congo 46-ème mondial.

Ce top 5 sera en bonne place à la prochaine CAN de football prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet.

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations aura lieu ce 12 avril.

Voici le top 20 en Afrique :

Sénégal (23e) Tunisie (28e) Nigeria (42e) Maroc (45e) RDC (46e) Ghana (49e) Cameroun (54e) Egypte (57e) Burkina Faso (58e) Mali (65e) Côte d’Ivoire (65e) Guinée (68e) Algérie (70e) Afrique du Sud (73e) Cap Vert (76e) Ouganda (79e) Zambie (79e) Gabon (90e) Bénin (91e) Congo (92e)

APS