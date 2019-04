A moins de trois mois de la Can Egypte 2019, l’équipe nationale du Sénégal aura besoin de se ranger dans une dynamique de convocation logique et objective à tout point de vue.

Le secteur central de l’équipe fait l’objet de débats nationaux depuis un certain temps. D’où l’urgence de se départir de certains joueurs pour amener d’autres, potentiellement beaucoup plus rentables comme ça a été fait dans le secteur des gardiens de but qui aujourd’hui est devenu stable.

Sidy Sarr reste une bonne option pour le coach Aliou Cissé. Un joueur très équilibré, sur qui on pourra compter dans la rigueur, la récupération et l’impact offensif dont on aura besoin à la Can. Sa jeunesse combinée a sa fougue et sa façon de se projeter vers l’avant, aideront l’équipe à éviter de jouer au qui va. C’est à dire dans son barycentre avec seulement des milieux incapables de faire avancer le jeu. Son efficacité devant les buts s’explique par le nombre de réalisations qu’il a eu avec les u20 en 2015, en passant par l’équipe olympique. Avec d’ailleurs un bon gabarit lui permettant de sauter au dessus des défenses adverses et transformer les balles arrêtées en buts.

Au regard des dernières sorties de l’équipe, on a observé un renversement tendanciel obligeant le coach à miser sur des jeunes comme Sidy Sarr (contre Guinée Equatoriale) Loum Ndiaye et Krépin Diatta (contre Madagascar et Mali ) qui en un nombre réduit de matchs ont relégué au second plan les titulaires habituels qui ont tout donné à l’équipe. Mais il faut le reconnaître sont en fin de cycle voir même inutiles pour l’équipe. Tout compte fait, le coach aura besoin de ce jeune sociétaire du fc Lorient où il est d’ailleurs le patron du milieu, pour atteindre ses objectifs à la Can 2019 qui s’annonce très compliquée au regard du nombre de matchs qui passeront de 32 à 52 match…

wiwsport.com