El Hadj Diouf est invité dans l’émission « Dagn Kumpeu” de la RTS. Dans ce spot, il revient sur sa carrière et parle du sélectionneur des Lions Aliou Cissé.

Le double ballon d’or africain est revenu sur son passé difficile durant son enfance. El Hadj Diouf parle aussi de l’équipe nationale du Sénégal, son parcours remarquable et de son différent avec Aliou Cissé.

« Aliou on se connait très bien. Quand on jouait on avait jamais eu de problème. Il fait partie des rares personnes avec qui j’ai pas eu de problème quand j’étais joueur. On est pas à une époque où on se dit que le Sénégal est numéro un en Afrique mais on est à une période où on doit aller pour gagner. Et pour gagner, Aliou Cissé n’est pas l’homme de la situation », annonce l’ancien joueur de Liverpool.

wiwsport.com