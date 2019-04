Le tirage au sort du tournoi de football de l’Union des fédérations ouest-africaines de football zone B aura lieu le 16 avril à Abidjan (Côte d’Ivoire), a appris l’APS.

Les sélections du Sénégal et du Mali non membres de cette zone sont tout de même invitées à ce tournoi, ajoute la même source qui cite six autres pays participants.

En plus des deux premières citées qui sont membres de la zone ouest A de l’UFOA, on note la présence à ce tournoi, prévu du 8 au 18 mai, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso, du Nigeria, du Niger et du Togo.

source: APS