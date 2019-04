Manchester City a joué ce mercredi sa 32e journée de Premier League contre Cardiff City de Baye Oumar Niasse. Un match qui a permis à l’équipe de Guardiola de reprendre la tête du championnat devant Liverpool de Sadio Mané.

C’est une course au titre tellement rude qu’est en train de livrer Manchester City (80 pts) et Liverpool (79 pts). Victorieux de Tottenham le weekend passé à Anfield, Les Reds avaient devancé leurs concurrents Citizens de deux points. Mais ce soir, face à Cardiff City de l’attaquant sénégalais Baye Oumar Niasse, Pep Guardiola et ses poulains ont repris un petit avantage sur Jürgen Klopp et son attaquant vedette Sadio Mané.

A six journées désormais de la fin du championnat, le sort du titre est plus qu’indécis dans cette bataille à distance entre ces deux grands d’Angleterre. Mais avec un Sadio Mané en feu, Liverpool a de quoi nourrir des espoirs pour ce sacre tant rêvé par les fans des reds.

wiwsport.com