Au total, 150 athlètes sont attendus, ce mercredi, à Louga, à l’occasion de la 6ème édition de ’’Louga tour sport’’ , a appris l’APS auprès des organisateurs.

L’évènement sportif prévu sur deux jours sera marqué par une course de vélo, un tournoi de basket féminin, du biathlon, une épreuve de course à pied suivie d’une épreuve de cyclisme puis d’une dernière manche de course à pied.

Des athlètes des équipes nationales masculine et féminine de biathlon participeront à la manifestation. La 6ème édition du ’’Louga tour sport’’ va d’ailleurs marquer le démarrage de la première journée du championnat de biathlon.

L’objectif de cette compétition sportive, selon son initiateur, Ama Dieng, est de faire de Louga ’’le centre du sport national afin d’attirer le regard du monde sur la ville’’.

’’Nous voulons faire de +Louga tour sport+ une compétition où nous aurons différentes disciplines sportives comme le basket, le cyclisme, l’athlétisme, la pétanque afin de faire revivre le sport dans la région’’, a-t-il dit.

Lancé en 2013, le ’’Louga tour sport’’, au départ une course de vélo à laquelle participaient des professionnelles du cyclisme sénégalais, s’est élargi à d’autres disciplines sportives par la suite.

source: APS