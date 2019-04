Mbaye Dagne n’a pas encore fait plaisir aux supporteurs de Galatassaray depuis son arrivée. En janvier 2018, il s’est engagé avec Kasimpasa, un modeste club turc basé à Istanbul. En six mois, il avait inscrit 12 buts.

Lors de la saison 2018-2019, l’attaquant sénégalais se hisse au sommet de la pyramide des meilleurs buteurs européens en marquant 20 buts en 17 matchs. Assez pour convaincre Galatassaray d’accepter l’indemnité de transfert de 12 millions d’euros.

L’attaquant sénégalais a signé un contrat de 4 ans et demi avec le club, champion en titre de la Super Lig turque. Depuis son arrivée, il a joué 7 matchs et inscrit trois buts. D’ailleurs, il est largué par Lionel Messi et Mbappé dans le classement de meilleur buteur d’Europe.

Actuellement, il occupe la troisième place avec 23 buts marqués en 22 matchs. Ce qui veut dire que l’attaquant sénégalais est pour le moment moins performant avec son nouveau club Galatassaray. Il ne s’est pas encore trouvé dans le dispositif du club de PAN pour pouvoir répondre présent devant les buts.

D’ailleurs, certains supporteurs du club ont émis des critiques sur ses performances actuelles. Si certains pensent que la façon de jouer de l’équipe lui rend la tache plus difficile, d’autres estiment qu’il devrait faire plus pour trouver le chemin des filets.

📌 Les supporters du Galatasaray sont divisés en 2 concernant la performance de Mbaye Diagne. 1-🗣️: Il est insuffisant pour Galatasaray.

2-🗣️: Le jeu de l'équipe rend la tâche difficile à Diagne. Vous adhérez à quel opinion ?

Actuellement, Galatasaray occupe la deuxième place du classement avec 52 points derrière Istanbul BB. Cette saison, le club veut remporter le titre le championnat Turquie et Galatassaray compte sur son attaquant Mbaye Diagne.

