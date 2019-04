Abdou Niang, pour la première interview de sa jeune carrière, le sénégalais de 17 ans a choisi wiwsport.com. Il a grandi à Cambérene 2, ce jeune joueur vient d’intégrer l’équipe réserve de Torino. Une occasion de découvrir le jeune talentueux milieu offensif.

Pour Abdou Niang , la passion du foot est venue très jeune puisqu’il pratique ce sport depuis son enfance : « Le foot m’est venu très jeune. Mon oncle ne voulait pas que je fasse trop de foot. Il voulait que je me concentre sur mes études en plus il me disait tout le temps que j’étais trop petit pour jouer. Heureusement mon grand Frère était un grand amateur du foot donc c’était pas trop difficile. J’aimais jouer avec mes amis et camarades de classe dans les rues ».

Dans le Nord de l’Italie à Torino, un jeune sénégalais poursuit ainsi son rêve. Il est allé en Italie à l’âge de 16 ans: « tout a commencé sur le terrain de Diamano de Cambèrene, alors je jouais un match amical avec mes amis, un agent sénégalais m’a repéré. Il m’a vu jouer avec mes amis et voilà, après quelques réglages je suis allé en Italie, c’était au mois d’août 2017. Arrivé en Italie, j’ai passé des tests à Chievo Veron mais également à Empoli (…). Mais Dieu a décidé que j’allais jouer avec la réserve de Torino Fc. Apres quelques séances d’entrainement avec l’effectif, ils ont décidé de m’intégrer dans l’équipe. C’était en mars 2018 ».

Un chemin parsemé d’embûches quand on n’a que 17ans. «Etant jeune c’était un problème d’avoir une licence à temps. J’ai intégré une école afin d’apprendre la langue italienne mais comme j’étais déjà à l’école au Sénégal les choses étaient devenues plus faciles ». Abdou Niang veut se donner les moyens pour atteindre son but, d’autant plus que son entourage et sa famille, le soutiennent dans sa quête : « J’étais tellement heureux quand j’ai su que j’allais partir en Italie parce que, c’était un rêve qui venait de se réaliser. Partir en Europe pour ensuite poursuivre mon chemin au milieu des grands footballeurs. C’était un moment inoubliable. Il faut que je continue le travail afin de ne pas décevoir mon entourage »

Un Paulo Dybala ?

Abdou Niang est souvent comparé à l’Argentin « Je suis un milieu terrain offensif. Je peux jouer avec mes deux pieds (Gauche et droite). Je suis également très rapide. On me compare souvent à Dybala ». Pour ses objectifs personnels, le prodige de Torino pense déjà à la sélection nationale « Pour le moment je suis au tout début de ma carrière, j’ai encore de nombreuses années devant moi. Je vais en profiter un maximum et continuer de vivre mon rêve. Je rêve de jouer avec les petites catégories du Sénégal et bien-sur plus tard rejoindre la sélection A, évoluer dans les plus grands clubs européens « Signer à Liverpool ou encore au Real de Madrid reste mon souhait le plus cher« .

wiwsport.com ( propos recueillis par Anta Ndiaye)