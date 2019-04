C’est la dernière étape avant d’atteindre l’objectif qui est de remporter la coupe. Le Sénégal représenté par ses deux sélections jouent les demies finales aujourd’hui.

La sélection cadette (U17) affrontent le Cap vert à 15h. L’entraineur Cherif Tall parle de dernière ligne droite : « On a perdu en premier face à la Gambie, puis on a remporte le deuxième match sur forfait face à la Guinée Bissau. Nous sommes prêts pour ce match, toutes les filles sont prêtes. On va aborder ce match sereinement et faire tout pour se qualifier. » Pour cette sélection, c’est la Guinée qui a déjà obtenu son ticket pour la finale de la compétition.

Quant aux juniors, elles vont affronter le pays hôte, la Mauritanie, pour une place en finale. La rencontre prévue à 20h est d’une grande importance pour le coach Lamine Ndao qui visent la compétition continentale.

« On a démarré la compétition dans d’excellentes conditions. On a gagné le Cap Vert en premier puis le Mali et aujourd’hui on joue la demie finale. Les filles ont été fortes, déterminées, elles se sont donnés et ont respecté les consignes. Maintenant, la véritable compétition démarre aujourd’hui. Parce que l’objectif demeure la première place qualificatif pour le Challenge Continental. Nous allons nous battre pour remporter ce ticket. »

Les finales sont prévues ce jeudi.

