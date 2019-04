C’est une saison importante de sa carrière qu’Idrissa Gana Gueye est entrain de vivre. A Everton comme avec l’équipe nationale du Sénégal, l’année 2019 renferme beaucoup d’échéances. Gana Gueye raconte tout.

Dans une interview avec 13 TV, le milieu de terrain des Toffees est revenu avec les détails sur son transfert avorté avec le PSG. Selon Gueye, les contacts ont démarré avant le mercato hivernal et c’est son frère qui s’est occupé de tout.

« J’étais au courant du dossier de PSG depuis le début. En effet, c’est mon frère qui s’occupe de mes affaires qui est allé voir les dirigeants club français depuis le mois de juin 2018. Au début, ils étaient réticents car ils voulaient attendre que Tuchel, qui venait d’arriver, se familiarise avec le club. Au mois de novembre, mon frère est revenu pour me dire que les dirigeants de Paris l’ont contacté pour dire qu’ils sont intéressés par mon profil. Je n’y croyais pas d’ailleurs. Lors d’un match contre Chelsea, il m’a demandé de faire une bonne prestation parce que Paris allait me superviser ce jour lá. Aprés cette rencontre, ils ont été séduit et les premiers contacts ont démarré. »

Selon le joueur qui a fait l’actualité du mercato d’hiver du début à la fin, le PSG a fait tout ce qu’il fallait de même que lui mais Everton ne voulait pas le lâcher: « Vous savez en mercato, on ne maitrise pas la somme exacte des propositions. On peut parler de 25 millions d’euros alors que l’offre est supérieure. Paris me voulait et a franchement fais toutes les démarches nécessaires, personnellement j’ai parlé à mes dirigeants. Mais Everton ne voulait pas me lâcher. Moi mon objectif en club c’est de remporter des coupes et de jouer la ligue des champions ».

Pour la CAN 2019, Gana Gueye mise sur Sadio Mané et loue ses qualités. Selon lui l’espoir est permis, mais il faut être prudent et travailler.

« On a vraiment espoir pour cette CAN. Mais il faut faire doucement. Réfléchir sur les stratégies et rester concentrer, c’est le plus important. Nous, les joueurs de notre côté, nous travaillerons durs et ferons le nécessaire pour remporter ce trophée. Le meilleur joueur de l’équipe c’est Sadio Mané. Il est sérieux et il travaille sereinement donc normal que les résultats suivent. En 2012, je lui ai dit qu’il est le joueur clé de la taniére pour remporter la CAN. Je connais son potentiel et si on veut remporter le trophée, il faudra miser sur lui. Je lui souhaite de remporter plusieurs ballons d’or, il le mérite »

wiwsport.com