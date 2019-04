Alors que le TAS a enclenché une procédure de disqualification du Cameroun pour la prochaine CAN, le président de la CAF, Ahmad Ahmad a fait une sortie pour dire que l’article 92 ne peut être appliqué dans ce cas de figure.

Dans une interview avec Afrique Média, Ahmad Ahmad estime que le débat sur la qualification du Cameroun n’a pas son lieu d’être vu le classement final.

« Ils (Les comores) sont derniers dans le groupe. La question que je me pose est : maintenant es ce qu’ils vont continuer avec le TAS à travailler et dépenser pour le Malawi? Il faut qu’ils changent de discours maintenant parce qu’ils sont 4e. Et même s’ils estiment que le Cameroun ne le méritent pas. Le Cameroun vient de montrer sur la pelouse qu’il mérite une qualification à la coupe du monde. Tout doit se jouer sur le terrain. »

Les Comores ont introduit un recours au Tribunal arbitral du Sport pour annuler la décision de la CAF. Le président de l’instance africaine de football explique la qualification du Cameroun

« Quant à la victoire sur le papier, il faut vraiment des irrégularités bien précises pour qu’on puisse prendre en compte. L’article 92 de nos lois de compétitions est très clair. S’il y’a un retrait ou un désistement c’est à dire si un pays se retire lui même. Juridiquement, ce n’est pas le cas donc l’article 92 ne s’applique pas. C’est la CAF qui a décidé de faire ce glissement des dates. C’est un report et non une annulation en ce qui concerne le Cameroun. Il ne peut subir l’article 92 et faute de texte bien précises, c’est le comité exécutif de la CAF qui en a décidé ainsi. »

wiwsport.com