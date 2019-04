Il est actuellement le leader technique de cette équipe nationale du Sénégal. Sadio Mané est le meilleur buteur du Sénégal sous l’ère Aliou Cissé (10 buts de 2015 à 2019).

Avec 16 buts en 60 sélections, l’attaquant de Liverpool veut battre le record d’Henri Camara qui a enregistré 31 buts en 99 sélections dans sa carrière avec l’équipe nationale du Sénégal. Mais Sadio doit d’abord dépasser El Hadj Diouf, Jules François Bocandé, Mamadou Diallo, Mamadou Niang et Papis Demba Cissé.

Actuel meilleur joueur sénégalais, et deuxième meilleur joueur africain, il a un avenir prometteur. Ses performances en club et en équipe nationale montrent qu’il veut marquer à jamais l’histoire du football sénégalais.

Son dernier but est récent. c’est lors du match amical Sénégal vs Mali du 26 mars dernier au stade LSS. Sadio Mané avait enregistré un but et une passe décisive durant cette rencontre. Le Sénégal va vers une compétition importante, la CAN 2019.

L’équipe d’Aliou Cissé fait partie des favoris de cette compétition. Et l’ancien joueur de Génération Foot fait partie des cadres de cette équipe. Sadio a comme objectif d’écrire une belle page dans l’histoire du football africain, notamment sénégalais.

wiwsport.com