Le Sénégal s’est qualifié pour la prochaine coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Egypte en juin 2019.

Une qualification qui a des retombées financières pour la fédération sénégalaise de football. Selon le journal Stades, une somme de 200000 dollars (100 millions de FCFA) est octroyée à chaque sélection qualifiée.

Cette somme provient de la confédération africaine de football. La FIFA avait octroyé plus de 7 milliards au Sénégal après la qualification au Mondial 2018. C’est la même chose que la CAF a fait pour donner un quote-part à la FSF.

Une somme qui devrait permettre à l’équipe nationale du Sénégal et aux fédéraux de bien préparer la compétition. Le Sénégal va vers une compétition importante et fait partie des favoris de cette CAN.

wiwsport.com