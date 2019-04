Avec 85% de passes réussies et 9 tacles réussis, contre West Ham lors de la 32e journée de la Premier League, le milieu sénégalais d’Everton a été cité dans l’équipe-type de la 32e journée de Premier League.

Toujours très présent dans l’entre-jeu des Toffees, Idrissa Gana continue sa bonne campagne en Angleterre.

🚨 @alanshearer's #PL Team of the Week for Matchweek 32 has landed

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/jTFQnc9w1S

— Premier League (@premierleague) April 2, 2019