« Nous sommes très tristes d’entendre parler du décès du footballeur sénégalais Abdoul karim Samba à l’âge de 24 ans. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses coéquipiers #RIP», a posté le site de la Fifa pour rendre hommage à Abdoul Karim Samba.

Le joueur de Beach Soccer est mort d’une crise cardiaque. Un malaise qu’il a eu hier à l’issue d’une séance d’entraînement avec son club RS Yoff.

We're very sad to hear of the passing of Senegal beach soccer goalkeeper Abdoul Karim Samba at the age of just 24 years old.

Our thoughts go out to his family, friends and team-mates #RIP pic.twitter.com/eC1qIMv4yd

— FIFA.com (@FIFAcom) April 2, 2019