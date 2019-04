« J’ai voulu devenir entraîneur parce que comme j’ai été éduqué pour le partage comme on dit: Rendre à César à ceux qui appartient à Cesar. J’ai voulu donc partager mon expérience et mon vécu dans le football de haut niveau et j’ai voulu faire ce partage par la meilleure des manières c’est d’aller passer mes diplômes en France en décrochant mon diplôme UEFA afin d’exercer et transmettre tous ceux que j’ai appris durant ma formation ,ma carrière et mon vécu.

Oui je trouve c’est un métier ingrat comme les autres métiers et malheureusement le monde d’aujourd’hui est comme ça et surtout dans le foot. En tant que joueur on n’a vécu l’ingratitude parfois, maintenant on est plus mature. On est assez préparé pour faire face à ces genres de choses. Parfois même on peut faire bien son job y aura toujours des gens pour couper la tête ou les jambes c’est la vie. »

Malick Daff, entraineur Jaraaf et sélectionneur U17: « Le beau jeu m’a toujours intéressé… »

« Je fais partie d’une grande famille de footballeurs. Mon père et mon homonyme étaient des internationaux sénégalais, ils ont joué à Gorée. Donc moi j’ai grandi dans cette ambiance. J’ai été footballeur avec Gorée aussi et j’ai suivi les grands clubs européens comme le Barcelone qui était conduit à l’époque par Johan Cruyff (88-96) qui me plaisait beaucoup. Je suivais aussi le Milan AC avec Arrigo Sacchi. Moi j’ai toujours aimé regarder le jeu, voir les changements tactiques, les qualités des joueurs et entraineurs.