L’Olympique Lyonnais reçoit le Stade Rennais ce mardi soir au Groupama Stadium en demi-finale de Coupe de France. Le match débutera à 20h10.

Pour une place en finale de la coupe de France, Julian Stephan a décidé d’aligner les deux attaquants sénégalais : Mbaye Niang et Ismaila Sarr.

Sur le banc du Stade Rennais : On retrouve le gardien de but sénégalais qui a effectué son retour à la compétition depuis deux matchs en National 3 avec l’équipe réserve du club breton. Abdoulaye Diallo signe ainsi son retour après plus de 3 mois d’absence.

