L’équipe nationale du Sénégal, avec Mbaye Diagne, Keita Baldé et Moussa Konaté, peut s’estimer bien fournie en attaquants, a laissé entendre l’ancien milieu international sénégalais Amdy Faye.

« C’est au coach (Aliou Cissé) de dire s’il a besoin de renfort ou pas en attaquants de pointe mais je reste convaincu qu’avec Moussa Konaté, Mbaye Diagne et Keita Baldé, on est pourvu » dans ce domaine, a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.

L’ancien joueur d’AJ Auxerre se dit convaincu que le sélectionneur sénégalais fait erreur en positionnant Keita Baldé en attaquant excentré. « Il a été formé comme attaquant axial et de plus en plus, on l’utilise à ce poste », a indiqué le milieu de terrain à la retraite.

Avec Mbaye Diagne, « il ne faut pas s’attendre qu’il vienne demander des ballons, c’est un attaquant de surface qui a besoin de recevoir les ballons dans la surface de réparation », a analysé Amdy Faye. Selon lui, « Mbaye Diagne a besoin d’ailiers à l’ancienne qui passeront leur temps à centrer sur lui pour lui permettre d’être en position de marquer ».

Si l’on en croit l’ancien pensionnaire de l’académie Aldo Gentina, Moussa Konaté en revanche peut jouer sur tous les fronts de l’attaque ou venir chercher les ballons. Toujours est-il qu’avec ces joueurs, Aliou Cissé dispose d’attaquants avec des profils différents, a-t-il dit.

« Nous sommes outillés comme jamais maintenant, il faut savoir mettre la stratégie idoine pour aller chercher des victoires ou des titres », a ajouté l’ancien joueur ayant évolué en France, en Angleterre et en Ecosse. Amdy Faye a joué deux phases finales de CAN senior en 2002 (Mali) et en 2006 (Egypte).

