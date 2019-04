Pendant la trêve internationale, Yannick Gomis est resté auprès du groupe du RC Lens. L’attaquant est sélectionnable avec le Sénégal mais il n’a pas été convoqué.

Âgé de 27 ans, le meilleur buteur lensois ne semble pas dans la course pour une participation à la Coupe d’Afrique des Nations 2019, mais qui sait, une superbe fin de saison pourrait peut-être lui en ouvrir les portes à temps. S’il se focalise avant tout avec le Racing, Yannick Gomis ne cache pas qu’il serait honoré d’obtenir une convocation avec le Sénégal :

« Rien n’est impossible dans le football. Il faut toujours se concentrer sur soi-même et son équipe. J’ai 27 ans et j’attends toujours la sélection. Je n’ai connu que les U23 et l’équipe nationale locale (ndlr : sélection du Sénégal composée uniquement de joueurs évoluant au pays), mais je n’ai jamais joué avec les A. Tous les footballeurs veulent avoir une sélection, ce serait un honneur mais je n’y pense pas trop. Lens est pour le moment le plus important, avec la volonté d’aller au bout des objectifs. Et à la fin du championnat, j’espère après une récompense ! »

