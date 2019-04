Le FC Sochaux-Montbéliard s’est donné un peu d’air ce vendredi soir (30e journée de Ligue 2). Les Doubistes ne sont plus barragistes et occupent une 17e place qui va faire du bien moralement. Le tout grâce à un succès 1-0 à Niort. Omar Daf estime que cette victoire ne souffre d’aucune contestation. Le coach sochalien est heureux de ce qu’il a vu sur le terrain.

« Nous restions sur 2 résultats positifs contre Metz (1-1) et contre Troyes (0-0). Nous voulions passer la barre des 30 points. Mes joueurs ont entamé le match de la meilleure des manières, en se créant pas mal de situations. La victoire est logique. Psychologiquement, il était important de marquer dans le jeu. Les joueurs sont restés mobilisés et ont beaucoup travaillé pendant la trêve. C’est une juste récompense de ces efforts fournis ces derniers jours.

A la pause, le discours était de continuer. J’ai encouragé les joueurs car le plus dur est de se procurer les situations. Nous avons continué de la sorte en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de remporter ce match. Nous nous étions préparés pour avoir un match très difficile. On s’attendait à une équipe de Niort qui allait nous bousculer. J’avais envie de voir que mes joueurs se lâchent, qu’ils aillent de l’avant. On l’a bien fait en première période. »

Ma Ligue 2