La découverte de wiwsport.com aujourd’hui évolue dans le championnat ukrainien. Il est d’ailleurs le seul joueur sénégalais présent dans cette compétition. Matar Dieye fait partie de ces nombreux joueurs sénégalais qui monnayent leurs talents dans les championnats européens et qui rêvent de mouiller le maillot des lions.

Le parcours d’un footballeur peut être facile, rude ou parsemé d’embuches. Matar Dieye ou Malhou comme l’appelle ses proches a connu tous ces cas de figures. Pour lui qui a quitté son « Ngay » natal pour rejoindre la capitale et vivre aujourd’hui en Ukraine, seule la passion confie t’il.

« Le football a toujours été ma passion. Petit, je regardais Papis Demba Cissé qui était à l’époque en Angleterre et marquait des buts. Il m’a fait rêver. C’est ainsi à l’âge de 14 ans que j’ai convaincu ma famille et je suis parti rejoindre le centre de formation Darou Salam. J’ai joué dans le championnat du Sénégal en 2013 et les navetanes avec HLM Grand yoff en cadets. C’est à l’âge de 16 ans que j’ai quitté le Sénégal pour aller en Italie en 2014. »

C’est le rêve de tout joueur d »évoluer dans le haut niveau, côtoyer les meilleurs, jouer au devant de la scène. Beaucoup n’ont pas la chance de le réaliser. Pour d’autres, la réalité du rêve est dur. « En Italie, c’était très dur au début. J’ai fait beaucoup de test sans succès.Cela m’a beaucoup affecté mais je me suis battu. J’ai rejoins un club en 4e division Sacilese et même là-bas je n’ai pas pu jouer avec des problèmes de papiers ( à 16 ans, il n’était pas autoriser à jouer). N’empêche moi et mon frère on trouvait de petits boulots pour envoyer de l’argent. »

La carrière du jeune homme sera plus facile à vivre pour lui lors de la saison 2015-2016 où il rejoint le club italien Vicence (D2) où il restera deux saisons sans pour autant briller. Malhou était alors le plus jeune joueur dans la deuxième décision. Ce qui n’a pas laissé indifférent beaucoup de clubs notamment les dirigeants de Torino qui l’ont intégré dans la sélection U19. Une formation importante pour sa carrière selon le jeune attaquant qui ne restera là-bas qu’une année avant de quitter définitivement le championnat italien.

« L’Italie est un très beau pays qui m’a ouvert ses portes, qui m’a forgé en football. Mais c’était très difficile pour moi d’y percer. Les contraintes administratives étaient nombreuses pour le jeune étranger que j’étais. Donc j’ai décidé avec mon agent de me rendre à Malte avec Rainbows en première division. »

Une décision gagnante où il dispute 7 matchs et inscrit un but. Il n’y restera qu’une saison puis qu’actuellement Matar Dieye évolue dans la première division ukrainienne avec l’Olympique Donetsk (4 matchs et un but inscrit) qu’il a rejoint en janvier. « C’est un bon championnat avec des clubs qui participent à la ligue des champions. Il y’a un bon niveau, il joue comme en Angleterre. Il faut être fort pour y évoluer ».

A 21 ans, son objectif est d’intégrer les sélections nationales du Sénégal: « Je n’ai jamais été convoqué dans la tanière. Mais elle demeure mon objectif, peut importe les difficultés. Je sais que pour l’intégrer, il faut des qualités. Moi je travaille tous les jours pour avoir ces qualités et j’espère que mon heure sonnera bientôt ».

