L’entraîneur de l’équipe du Sénégal des moins de 17 ans, Malick Daff, a laissé entendre qu’il se trouve obligé de jouer très souvent au père de famille avec ses poulains qui sont actuellement en pleine préparation en perspective de la CAN U17 prévue du 14 au 28 avril en Tanzanie.

« Oui, il faut souvent jouer au père de famille, savoir manier la carotte et le bâton pour gagner leur confiance », a dit le technicien, par ailleurs entraîneur du Jaraaf de Dakar (élite sénégalaise), en réponse à une question portant sur ce sujet. Malick Daff, qui a joué pendant plusieurs saisons à l’US Gorée avant de s’expatrier au Maroc et en Belgique, souligne que l’équilibre est « très fragile » avec les jeunes footballeurs.

« Le plus important, c’est de gagner leur confiance et quand on réussit cela, ils vous donnent tout ce qu’ils ont. Parfois, c’est difficile de leur expliquer que ce n’est pas simplement un jeu, qu’il faut savoir user des mots pour ne pas les brider. Nous savons que nous disposons d’un groupe de qualité qu’on doit surveiller parce que chez les jeunes, il y a parfois un besoin de se laisser aller ». De toutes les façons, on sait que notre principal adversaire c’est nous-mêmes » a relevé le technicien.

Selon Malick Daff, il faut chaque fois leur répéter que la concentration doit être de mise « en tout temps et en tout lieu ». Nommé en décembre 2017, Malick Daff a réussi haut la main les qualifications de la zone A de l’UFOA (Union des fédérations ouest-africaines de football), en remportant le tournoi organisé en septembre dernier à Dakar.

En Tanzanie, les Lionceaux seront opposés au Maroc, à la Guinée et au Cameroun pour le compte du premier tour, dans la poule B de cette compétition. Dans la poule A, outre la Tanzanie, le pays hôte, il y aura le Nigeria, l’Angola et l’Ouganda. La CAN des moins de 17 ans aura lieu à Dar-Es-Salam en Tanzanie du 14 au 28 avril.

