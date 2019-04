Il est attendu pour faire une fin de saison canon pour espérer que l’inter de Milan lève son option d’achat. En attendant, l’attaquant sénégalais a dévoile le nom du joueur qui le faisait vibrer quand il était gamin.

« J’ai toujours admiré Samuel Eto’o, c’était mon idole », confie Keita Baldé qui a également flatté son nouveau club.

« Quand j’étais plus jeune et que je jouais à la FIFA(jeu video), je me souviens de mon premier but à Prescara avec la Lazio Primavera. Dans ce match, j’ai aussi fait une passe décisive sur le deuxième but », poursuit ce dernier, qui parle de son gout s’il n’étais pas footballeur. « Ce que je ferais si je ne devenais pas footballeur? Je serais devenu coiffeur », lit-on sur stades.

wiwsport.com