L’attaquant sénégalais de l’Inter a avoué son attachement au club qui date de son enfance. « Quand j’étais plus jeune et que je jouais au Play, j’ai toujours pris l’Inter. J’étais fou d’Adriano, Veron, Martins. En Italie, j’ai toujours soutenu les Nerazzurri« .

Via un entretien accordé à Sport Mediaset, Diao Baldé Keïta a révélé son admiration pour d’anciens joueurs nerazzuri, notamment l’ancien attaquant de Barcelone mais aussi de l’Inter de milan, le Camerounais Samuel Eto’o.

« Depuis que je suis enfant, j’ai toujours voulu jouer à l’attaque. Je me souviens de mon premier but à Pescara avec l’équipe réserve de Lazio. Dans ce match, j’ai également assisté au match 2-0. Il y a un joueur que j’ai toujours admiré depuis. à partir de l’époque de la Masia, à Barcelone: ​​Samuel Eto’o. On pouvait voir un grand respect de la part de tous ses compagnons, il avait beaucoup de personnalité, il était une idole « .

L’ancien attaquant de Lazio raconte qu’il est difficile de poursuivre le rêve de devenir footballeur. « J’ai quitté la maison à l’âge de 15 ans. Et je dis la vérité: ce n’est pas facile. Tu laisses tant de choses derrière toi, ton enfance, ton adolescence. Mais je n’ai jamais fait le garçon de balle, au stade je voulais y aller juste pour être footballeur « .