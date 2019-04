Krépin Diatta fait partie du top 5 des meilleurs joueurs meilleurs du week-end en Belgique.

Le club Bruges s’est imposé ce dimanche face à la Gantoise dans le cadre de la première journée de play-offs du championnat de Belgique. Le milieu de terrain sénégalais qui a récemment enregistré sa première titularisation avec les Lions contre le Madagascar (2-0) est donc dans le Top 5 des meilleurs joueurs du week-end.

Emmanuel Dennis (Club Bruges) : l’ailier nigérien de 21 ans a bien compris ce que lui demandait l’entraîneur : il a été dominant, il a pris des initiatives et a joué pied au plancher. Il a été une menace constante et a fait passer une mauvaise soirée au chevronné Asare et à l’international norvégien Rosted.

Razvan Marin (Standard) : le médian roumain a montré pourquoi l’Ajax versait douze millions pour lui et pourquoi il va manquer aux Rouches la saison prochaine. Il est le moteur de l’équipe et a ajouté deux assists à ses statistiques.

Krépin Diatta (Club Bruges) : son imprévisibilité a posé de gros problèmes au flanc droit gantois. Il a bien écarté le jeu, il a souvent convergé vers l’intérieur et a eu la malchance que son quatrième but, sur une passe de Dennis, soit annulé pour hors-jeu.

Yunja Ito (Genk) : l’ailier japonais a couronné sa brillante performance contre Anderlecht par un superbe but, crucial. Peu après, il s’est blessé et a dû être remplacé.

Moussa Djenepo (Standard) : son entrée au jeu, pimentée d’un but et d’un assist, a renversé le match à l’avantage des Liégeois. L’international malien a terrorisé la défense anversoise.

