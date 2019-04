Apres avoir inscrit l’unique sénégalais contre les Olympiques de la Guinée à Conakry (2-1), l’international sénégalais des moins de 23 ans qui évolue en Egypte à Wadi Degla a offert une victoire à son équipe grâce à un doublé contre Smouha SC de Bamba Kane, match comptant pour la 27e journée du championnat égyptien.

Aligné à droite, le Lionceau a inscrit le premier et le troisième but de son équipe, vainqueur (2-3) du Smouha FC de Bamba Kane. Le sénégalais de 20 ans totalise ainsi 9 buts et 5 passes décisives en Premier League égyptienne, cette saison. L’international U23 dispute actuellement sa troisième saison au pays de Mohamed Salah.

wiwsport.com