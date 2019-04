Newcastle United s’est incliné 2-0 face à Arsenal ce soir, à l’Emirates Stadium. Diamé et sa bande sont très déçus, même si leur équipe était un outsider. Et le sénégalais, titularisé au milieu de terrain, ne serait pas loin d’une prolongation avec Newcastle.

L’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale du Sénégal avait débuté contre Bournemouth la journée précédente. Et avant ce match, The Chronicle avait révélé que Diamé était tout proche d’une prolongation d’un an vu que dans son contrat avec Newcastle il existe une clause de renouvellement automatique en cas d’un nombre fixé de matchs joués. Avec ce match disputé contre Arsenal, Diamé n’est plus qu’à un seul match du nombre de rencontre requis dans cette clause.

Si le sénégalais dispute une autre rencontre avec son club, il bénéficiera d’une extension automatique d’un an de contrat. Une chose que semble lui faciliter son coach, ces deux dernières titularisations laissent penser que Benitez ne veut pas se séparer du milieu sénégalais.

Pour rappel, Diamé est convoité par plusieurs clubs européen notamment Galatasaray et Besiktas, qui ont déjà entamé des négociations.

wiwsport.com