A l’origine du but de la victoire en fin de rencontre, Mohamed Salah a également fait quelques commentaires après le match qui pourraient être interprétés comme des piques portées à son coéquipier Sadio Mané.

Il a déclaré: « Je n’ai pas marqué depuis deux matchs, mais certains joueurs ont le même nombre de buts que moi mais on dit qu’ils font la saison de leur vie. »

« Je suis sensé faire une mauvaise saison! »

Salah: “I don’t care too much”

Literally talks for 30 seconds about how he doesn’t deserve the criticism and is doing just as well as Agüero

Get lost Mo, you’re having a bad season end of. pic.twitter.com/Qu0mXLWCVW

— Gaz (@GaryWal43057224) March 31, 2019