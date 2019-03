Ce sera le 6 avril 2019, à la Place de la Nation à Dakar, aura lieu la première édition de la Lycéenne-Air Sénégal.

D’après l’annonce parvenue à notre Rédaction, cette manifestation gratuite, accessible à toutes, s’inscrit dans la lignée de « La Lycéenne-She Runs » fleuron du sport scolaire, qui s’est déroulée le 13 mars dernier à Paris et qui a accueilli 500 jeunes filles de 35 pays dont 5 sénégalaises.

Ainsi cet événement inédit 100% féminin, convivial et festif sera rythmé à la fois par une course au cœur de la ville accueillant plus de 3500 jeunes filles, un village d’animations sportives et culturelles, et un show case de clôture.

La Lycéenne-Air Sénégal est une initiative organisée par Africa Sport Développement (ASD), qui souhaite, aux côtés de l’International School Sport Fédération (ISF), contribuer au développement d’actions en faveur de l’accès à la pratique sportive et d’une prise de conscience de son impact positif.

Une conférence de presse est prévue ce Lundi 01 AVRIL 2019 à 16H00 à Vibe Radio, Place de l’indépendance immeuble claire Afrique 3e Étage.

LACTUACHO