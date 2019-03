Le club pikinois n’apprécie pas la démarche de la ligue pro qui ne s’est pas basée sur les vidéos de Startimes pour prendre des sanctions à l’encontre de l’AS Pikine.

En conférence de presse, As Pikine informe qu’il fait partie des clubs forts en mobilisation pour ne pas dire le meilleur mobilisateur de supporters de la ligue pro. D’ailleurs, ils affirment que la ligue pro et Startimes les ont felicité de ce travail. Comme argument, ils évoquent le nombre de spectateurs lors de la rencontre As Pikine – Jaraaf qui serait estimé à 8000. Selon le secrétaire général du club : « tous les clubs jouent à huis clos sauf l’As Pikine qui rempli les stades ».

