On vous l’annonçait le weekend dernier, Youssoupha Fall, ancien agent ou représentant du néo international sénégalais, Krépin Diatta, était dans nos locaux à l’occasion d’un entretien où il révèle les dessous de son divorce avec Krépin au profit de Thierno Seydi.

Pour celui dont la carrière d’agent de joueurs est née d’une passion pour le football depuis ses premiers pas à l’école coranique, Youssoupha n’avait pas un avenir promis dans le milieu du football professionnel. Mais de la présidence de l’ASC Ndioba (Parcelles Assainies Unité 8), en 2001 – 2002, où il a débuté sa carrière d’agent, Youssoupha Fall a d’abord commencé par l’informel. C’est quelques années plus tard, qu’il a eu sa licence d’agent attitré en Gambie.

Youssoupha Fall est la personne qui a révélé Krépin Diatta à la face du monde. De Santhiaba (Navétanes Ziguinchor) à Sarsporg 08 (Norvège), il a bercé les premiers pas du prodige néo-international sénégalais dans le monde du football professionnel. D’ailleurs, Youssoupha révèle dans cet entretien, les raisons de sa rupture avec Krépin Diatta et le rôle de Thierno Seydi dans cette affaire.

Bien qu’il ait déclenché les négociations pour le transfert du jeune joueur vers Bruges (Belgique), Youssoupha Fall va voir débarquer Thierno Seydi, un agent de joueur plus expérimenté et plus connu dans ce milieu, qui réserve des coups du sort aux petits poucets du métier. En effet, Thierno Seydi qui est jusqu’à ce jour l’agent de Krépin Diatta par la bénédiction de la famille du jeune footballeur.

Coupé de tout contact avec Krépin Diatta actuellement, Youssoupha Fall a traité de tout les noms d’oiseau, Thierno Seydi et Krépin Diatta.

wiwsport.com