Trois jours après sa belle victoire au stade Lat Dior de Thiès, contre le Madagascar (2-0) en marge des éliminatoires de la CAN 2019, les lions recevaient ce mardi, au stade Léopold Sédar Senghor cette fois-ci, le Mali dans le cadre d’un match de test en vue de la CAN à venir.

Une grosse performance pour les hommes de Aliou Cissé, qui s’imposent dans ce match (2-1) contre le pays voisin grâce à Sadio Mané auteur d’un but et d’un passe décisive en fin de match alors que les Lions étaient menés.

Aliou Cissé avait fait le choix de démarrer avec une équipe « bis » fortement remaniée avec les entrées de Mbaye Diagne, Pape Djibril Diaw, Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté, Pape Abdou Cissé, Keita Baldé, Loum Ndiaye, Cheikh Ndoye, Sada Thioub et Santy Ngom.

Après une première période de faible qualité à cause sûrement du manque d’automatismes et de la mauvaise qualité de la pelouse de Léopold Sédar Senghor, les deux équipes se quittent à la pause sur le score de 0 but partout. En seconde période, le match continue sur ce même faux rythme avec une domination des Lions qui n’arrivent pas à se créer d’occasions concrètes.

Et c’est le Mali qui ouvre le score par l’intermédiaire de Adama Traoré contre toute attente (0-1), mais les Lions ne se laissent pas abattre. Mbaye Diagne blessé à l’épaule laisse sa place à Moussa Konaté, et Krépin Diatta et Sadio Mané font également leur entrée ce qui va totalement changer la physionomie de la partie.



L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, marque un but de grand classe et permet au Sénégal de revenir au score dans ce match (87′) sur une passe de Krépin Diatta. Dans tous les bons coups offensifs de son équipe depuis qu’il est entré, Mané est également passeur décisif pour le deuxième but marqué par Moussa Konaté (90e).

Le Sénégal remporte ainsi le derby (2-1) face à son voisin du Mali et termine bien après la belle victoire sur Madagascar samedi dernier (2-0). La bande à Koulibaly peut donc sereinement rentrer dans sa phase de préparation pour la CAN en Égypte.

