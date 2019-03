Le milieu de terrain Krépin Diatta qui a fait une entrée remarquée ce mardi lors du match amical Sénégal-Mali (2-1), après sa performance saluée par les observateurs samedi contre Madagascar (2-0) constitue l’avenir de l’équipe nationale, a jugé le sélectionneur national, Aliou Cissé en conférence de presse.

« S’il est là, c’est parce qu’il a de la qualité, c’est un jeune très talentueux et il constitue l’avenir de la sélection », a commenté le sélectionneur national répondant à une question sur la rentrée du joueur de Bruges (Belgique). Diatta évolue aussi à un poste où le Sénégal a beaucoup de qualités, a précisé le technicien rappelant qu’il doit être rectifié au fur et à mesure.

« C’est bien ce qu’il est en train de faire mais je suis convaincu qu’il peut faire mieux », a indiqué le sélectionneur national. Krépin Diatta est l’auteur de la passe décisive sur le but égalisateur marqué par Sadio Mané à la 87-ème minute.

Entré à la 46-ème minute à la place d’Alfred Ndiaye, il a créé le liant qui manquait entre l’attaque et le milieu de terrain et a été à l’origine du but marqué par Sadio Mané. Sur le 2-ème but, c’est encore lui qui provoque le défenseur malien qui pousse le ballon en corner qui a amené le but de la victoire marquée par Moussa Konaté sur une passe de Sadio Mané dans les arrêts de jeu de la partie.

APS