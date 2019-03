Le Sénégal est clairement la meilleure équipe lors de ces éliminatoires de la prochaine CAN 2019 qui ont pris fin ce weekend. Premier de son groupe avec 16 points, l’équipe d’Aliou Cissé a honoré son statut de favori en Afrique.

Un groupe amovible malgré une ossature confirmée

Depuis son arrivée en équipe nationale, en mars 2015, Aliou Cissé a convoqué pas mal de joueurs internationaux. Malgré les multiples arrivées, il y a des noms de joueurs qui résistent au mouvement des choix du coach. Parmi ces joueurs sénégalais ayant toujours bénéficié de la confiance d’Aliou Cissé, on peut citer: Lamine Gassama, Cheikh Ndoye, Diao Baldé, Ismaïla Sarr, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Alfred Ndiaye, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye et l’intouchable Sadio Mané. Ces derniers ont toujours été présents sur la liste du sélectionneur national, à chaque fois qu’ils ont été opérationnels. Si au niveau des buts, Cissé semble avoir un dilemme de choix entre Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis et tout récemment Edouard Mendy, le sociétaire de Spal a joué trois des six matchs des éliminatoires plus que Mendy (2) et Diallo (1). On voit alors se dessiner sa fameuse ossature dont il parlait il y’a quelques jours dans un entretien.

Le meilleur bilan des Éliminatoires de la CAN 2019

Sur les six rencontres disputées lors de ces phases, le Sénégal est sorti victorieux à cinq reprises face à ses adversaires. Les Lions n’ont péché qu’à l’extérieur, face au Madagascar (2-2). Ce match aura été déterminant dans ces phases éliminatoires de l’équipe nationale. Ces deux buts sont les seuls encaissés par l’équipe d’Aliou Cissé. Avec 12 buts marqués, Sadio Mané et ses coéquipiers ont un ratio de 2 buts par match (+1 contre son camp de la Guinée Equatoriale). Si ce ratio est plus que satisfaisant, l’animation offensive de l’équipe d’Aliou Cissé qui est souvent critiquée, avec une différence de but de (+10), les résultats peuvent s’avérer en dessous de la qualité des joueurs offensifs de la sélection. Mais au-delà de tout, et comme souvent, Aliou Cissé préfère l’assurance à la beauté et la quantité. La preuve, le Sénégal sort de ces phases éliminatoires comme la meilleure équipe d’Afrique. Et ce qui conforte dailleurs son statut de favori pour la prochaine Coupe d’Afrique. Un statut que le meneur de jeu, Sadio Mané a reconnu tout dernièrement avant le dernier match face au Madagascar.

Les Hommes Forts d’Aliou Cissé lors de ces éliminatoires

Si Aliou Cissé présente un tel bilan satisfaisant au sortir de ces phases éliminatoires, c’est bien parce que ses joueurs ont bien défendu sa philosophie de jeu. Attaquer quand il le voulait, et conserver quand il le voulait aussi. Au terme de ces six rencontres d’aller et retour où la Tanière totalise 12 buts, Mbaye Niang est le meilleur buteur du Sénégal avec 3 réalisations, il est suivi de Moussa Sow et d’Idrissa Gana Guèye qui en ont 2. Les autres buteurs sont Moussa Konaté, Keïta Baldé, Pape Abou Cissé et Ismaïla Sarr, avec chacun 1 but. Idrissa Gana Guèye, le patron du milieu de terrain de l’équipe nationale, est le meilleur passeur, avec 2 passe décisifs. Après lui, 8 autres Lions se sont passés la manette tour à tour, pour assurer les buts victorieux. Gana Guèye, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Cheikhou Kouyaté sont les joueurs qui ont joué le plus de minutes lors de ces éliminatoires. Car le milieu de terrain d’Everton a joué à chaque fois qu’il a été apte.

Les joueurs souvent oubliés et les ballottés de la Tanière

Mais le principal chantier d’Aliou Cissé au terme de ces phases éliminatoires, est la formation de son groupe. Comment il pourra prendre les meilleurs et faire sortir le meilleur de ces joueurs. Depuis son arrivée en 2015, Aliou Cissé a laissé à quai certains joueurs comme Demba Bâ, Henri Saivet, Papiss Demba Cissé, Armand Traoré, Diafra Sakho, Younousse Sankharé etc. Donc c’est presque un défi qui demande du courage pour Aliou Cissé avant la CAN 2019. De nouveaux profils intéressants émergent, et le sélectionneur ne manquera pas de temps pour leur donner leur chance en équipe nationale.

