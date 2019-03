Au lendemain de la victoire de l’équipe nationale du Sénégal (2 – 0) contre le Madagascar, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can), l’ancien international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf évalue la performance des Lions de la Téranga, dans les colonnes de Source A.

« Il y a beaucoup de déchets, c’est lent et c’est à améliorer, avant la CAN », indique-t-il d’emblée. En revanche, «Je suis satisfait du résultat, le plus important aujourd’hui, c’était le résultat, mais il reste des choses à améliorer, notamment sur le plan du jeu. On sait qu’on a une équipe qui peut marquer, tout le temps, des buts, mais on n’a pas joué contre une grande équipe, non plus. Il faut se remettre en question, il reste beaucoup de choses

Le débat n’est pas Sadio, le débat est l’équipe qui doit jouer pour Sadio Mané, et là, il va se retrouver. Sadio Mané est un très bon joueur, tout le monde le sait. Si on le met aujourd’hui les conditions qu’il faut, il jouera comme il a l’habitude de le faire « , lâche Dioufy.

