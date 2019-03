Il a enflammé le stade du 28 septembre de Conakry, hier à l’occasion de la phase aller des éliminatoires à la prochaine CAN U23, Mor Laye Sylla, le buteur Guinée se dit « content » de la victoire de son équipe contre le Sénégal. L’attaquant Guinéen promet le feu aux lions à thiès pour la manche retour.

« Les sénégalais avaient peur de nous. On l’a constaté en première période. C’est pourquoi très tôt, nous sommes montés sur eux. En seconde période, on les a secoués pour mettre le 2eme but. Pour le match retour, nous n’irons pas au Sénégal pour défendre notre avance. Nous voulons gagner cette deuxième manche. ça s’est décidé à l’interne, tous ensemble, nous nous sommes promis de les battre à l’aller comme au retour », menace Morlaye Sylla.

wiwsport.com