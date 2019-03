En sus des 25 joueurs retenus pour les deux prochains matchs contre Madagascar et le Mali, le sélectionneur national Aliou Cissé a envoyé des pré-convocations à trois autres Lions : Ibrahima Mbaye, Famara Diédhiou et Moussa Koné.

Aliou cissé avait en tête de publier une liste de 28 joueurs pour les deux matchs de son équipe contre Madagascar et le Mali, les 23 et 26 mars prochain. Finalement, il en a retenu 25 après concertation avec ses collaborateurs et autres fédéraux.

Mais outre les 25 joueurs retenus, le sélectionneur national a pris 3 réservistes, en l’occurrence Ibrahima Mbaye (Bologne/Italie), Famara Diédhiou (Bristol/Angleterre) et Moussa Koné (Dresden/Allemagne). Par le biais de la FSF, les clubs employeurs de ces joueurs ont été informés conformément au règlement de la FIFA.

Ainsi, le joueur recevra une convocation officielle en temps opportun si son choix est confirmé par l’entraîneur national. Habitué de la Tanière, Ibrahima Mbaye a fait les frais de la concurrence à son poste de latéral droit. Aliou cissé a vraisemblablement privilégié la polyvalence en cochant les noms de Youssouf Sabaly, Lamine Gassama et de Moussa Wagué. N’empêche, il a fait du défenseur de Bologne son réserviste en défense.

Après sa suspension de 6 matchs en championship anglaise, Famara Diédhiou est petit à petit revenu dans le bain avec ses 11 buts inscrits depuis le début de la saison. L’attaquant de Bristol est encore sur la liste d’attente de Cissé, qui n’a pas voulu perturber sa ligne offensive reconduisant quasiment les mêmes.

Aliou cissé a aussi suivi les dernières prestations de Moussa Koné. Sociétaire de Dresden en Bundesliga 2, l’enfant de la Patte d’Oie fait lui aussi partie des réservistes et restera à la salle d’attente. C’est son profil de renard de surface qui a le plus attiré l’attention de Cissé qui n’hésiterait pas à lui donner sa chance en cas de besoin…

source: Record