Les mancuniens sont de plus en plus intéressés par Kalidou Koulibaly. Ils ont fait le déplacement ce week end pour suivre la Série A. Une information de la Gazetta Dello Sport qui indique que l’ancien joueur de Metz et de Genk aurait une nouvelle fois été supervisé lors de l’affiche de dimanche contre la Juventus Turin (1-2).

L’écurie du président Aurelio De Laurentiis réclamerait plus de cent millions d’euros pour accepter de lâcher son numéro 26, mais les Red Devils continueraient de suivre le dossier de prés.

Tonight there is a #ManchesterUnited's scout in Italy to watch Kalidou #Koulibaly and Joao #Cancelo in Napoli-Juventus. #RedDevils are interested in them for the next season. #transfers #MUFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 3, 2019