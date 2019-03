Sadio Mané joue un rôle central avec Roberto Firmino, blessé et qui suscite encore des doutes dimanche, a également marqué deux buts lors de cette rencontre.

« Sadio arrive à un âge où les choses lui deviennent plus naturelles. Il n’a pas besoin de convaincre les gens maintenant« , a déclaré Klopp, qui cherche à étendre son record de derby invaincu à huit matches.

« Nous savons tous qu’il est un joueur de classe mondiale et il a commencé à s’en rendre compte par lui-même. Mélangez-le avec son attitude et son rythme de travail, cela peut être une carrière vraiment décente – encore meilleure qu’elle ne l’a été à présent. Il est dans un bon moment de sa carrière, et il est maintenant dans le meilleur groupe d’âge, ce qu’ils sont tous. »

Liverpool est invaincu dans un record de 16 derbies, n’a perdu que l’un des 24 derniers du championnat et s’il n’évite pas la défaite dimanche, il établira un record de club de huit matches consécutifs sans défaite à Goodison.

