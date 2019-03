Krepin Diatta et Dialy Ndiaye vont connaitre leur première convocation en équipe nationale A au mois de Mars (18-28 mars). Le problème , c’est que durant le même période , les Olympiques affrontent la Guinée en éliminatoires de la Can U23.

Joseph Koto, sélectionneur des olympiques, a d’ailleurs estimé dans un entretien avec le journal Stade que la priorité pour ces deux joueurs n’était pas la sélection A.

« Je n’ai rien contre l’équipe A. C’est bien pour les garçons. C’est une promotion. En temps normal , la sélection A est pour moi la priorité. Mais , en ce moment, dans le contexte où nous sommes, la priorité devait être donnée à l’équipe nationale Olympique. Les deux sélections jouent en même temps. Le Sénégal est déjà qualifie pour la Can 2019 et Aliou Cissé a déjà son groupe de performance.

La sélection U23 a deux matches capitaux pour se qualifier à la coupe d’Afrique des moins de 23 ans. C’est cette qualification à la Can qui peut offrir des jeux olympiques 2020. C’est une compétition majeure à la quelle le Sénégal veut se qualifier . On doit donc tout faire pour disposer les meilleurs joueurs âgés de 23 ans. Or, vous n’êtes pas sans ignorer qu’un gosse comme Krepin Diatta est un des atouts majeur de cette génération. Le gardien de but, Kobaly Ndiaye est actuellement avec nous en regroupement, lâche le sélectionneur des Olympiques

