Pour la dernière journée des éliminatoires de la can 2019 et le match amical contre le Mali, le sélectionneur Aliou Cissé a intégré de nouveaux joueurs dans la tanière: Dialy Kobaly Ndiaye, Mamadou Loum Ndiaye, Krépin Diatta, et Sada Thioub.

Dialy Kobaly Ndiaye, Cayor Foot

Le gardien de but de la sélection U20 compte désormais sa première sélection en équipe nationale A. Il prend la place de Abdoulaye Diallo qui est actuellement blessé. Finaliste malheureux à la Can U20 au Niger, sa sélection est le fruit de ses bonnes performances notées dans cette compétition. Le gardien est actuellement avec l’équipe nationale U23 de Koto pour les éliminatoires CAN U23.

Mamadou Loum Ndiaye, Football Club de Porto

Il était sélectionné en équipe nationale U20 lors de la coupe du monde de 2015 alors qu’il était pensionnaire de l’US Ouakam. Titulaires en 5 matchs, il rejoint par la suite le Portugal avec le Sporting Braga où il évoluera pendant deux saisons sans briller. Il lui faudra changer de club pour s’illustrer avec Moreirense où il a disputé 20 matchs et inscrit 3 buts avant de rejoindre le Fc Porto en janvier passé.

Krepin Diatta, Fc Bruges

Plébiscité par les supporters des lions, le lionceau est devenu Lion. Aliou Cissé qui l’avait mis dans la réserve lors du match contre le Soudan a rectifié son tir cette fois ci. Avec une Coupe d’Afrique et Coupe du monde U20 dans ses bagages en 2017, Krepin attendait patiemment sa sélection en A. Âgé de 19 ans, il évolue dans le championnat belge avec le Fc Bruges où il joue sa deuxième année cette saison avec 23 matchs. Rappelons que l’ailier droit est passé par le Sarpsborg 08 en Norvège en 2016.

Sada Thioub, Fc Nîmes

Formé dans le championnat français, le natif de Nanterre (23 ans) a exprimé son intérêt pour le Sénégal où il a des origines. De Nice à Nîmes où il fait partie du groupe qui a assuré la montée, l’attaquant compte 27 matchs cette saison pour 3 buts et 3 passes décisives.

Rappelons que Aliou Cissé faisait face à la presse ce mercredi pour publier la liste des 25 joueurs qui feront face au Madagascar pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Can 2019 prévue le samedi 23 mars 2019. Le groupe retenu fera aussi face aux aigles du Mali pour un match amical prévu le 26 mars 2019 à Dakar..

wiwsport.com