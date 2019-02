Dans le courant du mois de février, Bertrand Latour évoquait un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Edouard Mendy, auteur d’une brillante saison au Stade de Reims.

Le journaliste de RTL allait plus loin, affirmant que des contacts avaient déjà été pris par Andoni Zubizarreta auprès du club rémois. Une information totalement fausse selon Jean-Pierre Caillot, le président champenois, interrogé ce lundi par RMC Sport.

« Si on risque d’être attaqué pour nos joueurs au mercato ? On n’en est pas encore là. Et si cela arrive, ce sera des problèmes de riche. De toute façon, la plupart de nos joueurs sont liés contractuellement au Stade de Reims. Un certain nombre d’entre eux ont prolongé, comme Mendy jusqu’en 2022 par exemple. Il nous quittera un jour mais notre ambition, c’est qu’il soit encore avec nous la saison prochaine. Un intérêt de l’OM ? J’ai lu ça effectivement, j’ai lu que Reims aurait eu des contacts avec Zubizarreta… En toute transparence, c’est faux. Je n’ai jamais eu aucun contact avec l’OM pour Mendy » a confié le dirigeant du Stade de Reims, dont l’ambition est de conserver ses meilleurs éléments au moins une saison supplémentaire. Edouard Mendy en fait assurément partie. Tant pis pour Marseille.

