La Mauritanie qui avait sollicité un match amical avec les lions de la Teranga en marge de la date Fifa du 26 mars n’a toujours pas reçu un avis favorable de la part de la fédération senegalaise de football.

Toutefois, le souhait de Corentin Martins et de voir Ismail Diakité et ses partenaires se frotter à la bande à Sadio Mané risque de ne pas se réaliser. Pas de sitôt en tout cas. En effet , du coté de la FSF, on n’est manifestement pas très enchanté par une telle affiche dans le contexte actuel. Mémé si une réponse définitive n’est toujours pas adressée à la FFRIM. Une fédération que son homologue ivoirienne avait sollicité mais qui a tellement trainé les pieds espérant une réponse positive du Sénégal que la Cote d’Ivoire a décidé finalement de croiser en amical le Liberia 26 mars à Abidjan.

Du coté d’Ouest foire, le premier élément brandi comme faveur ne concourant pas un match amical Mauritanie-Sénégal , c’est qu’il doive se tenir à Nouakchott. « L’équipé nationale reçoit Madagascar le 23 mars dans le cadre de la dernière journées des éliminatoires de la Can 2019. Et devoir ensuite se déplacer pour jouer un autre match même si Nouakchott n’est pas très eloigné peut être très peu motivant pour les joueurs et le staff technique », souffles une source proche de la tanière dans les colonnes du journal Record.

