Le tirage au sort de la 22 édition de la coupe du monde des moins de 20 ans prévue en Pologne effectué hier, a placé le sénégal dans le groupe du pays organisateur avec l’île Tahiti et la Colombie.

Interrogé par wiwsport, le sectionneur des U20 Youssouph Dabo affirme que c’est toujours compliqué de jouer contre le pays organisateur « J’ai vu le résultat du tirage et concernant notre poule y’a le pays organisateur c’est ce que j’ai remarqué en 1er par expérience je sais que c’est toujours compliqué de partager le groupe avec le pays hôte mais il faut d’abord bien se préparer pour arriver là-bas avec la confiance qu’il faut dans ce genre de compétition ».

En ceux qui concerne les deux autres adversaires « autant la Pologne que les 2 autres nations, je n’ai aucune information sur eux. Maintenant il va falloir en chercher et trouver le plus rapidement possible. Le secret pour ces tournois réside dans la préparation donc il faut reprendre le travail à temps et très bien se préparer », lâche Dabo.

Pour la préparation, le coach Dabo et son groupe « élargi » vont « reprendre le travail au niveau du centre technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw ». Les matches amicaux seront aussi au menu pour une bonne préparation avant la coupe du monde « Trouver des matchs amicaux avec un autre style de football (européen, asiatique, sud américain), » précise t-il.

