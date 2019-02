L’élégant défenseur a mis un terme à sa carrière en 2009 mais il est resté très présent dans le monde du football, il intervient comme consultant sur de nombreux plateaux télé, son expertise est aussi demandée au sein de la fédération italienne de football et il se murmure qu’il se prépare à entamer une carrière d’entraîneur qui pourrait l’amener sur le banc du club de sa vie.

Alors, quand Paolo Maldini s’exprime, il est très écouté, de par sa stature et sa légendaire carrière, ses avis valent de l’or. Au cours d’une interview pour le média italien Mediaset, la légende italienne s’est exprimé sur la prochaine Coupe du monde en 2022 au Qatar, il a évalué les chances de l’Italie et il a mis en avant une sélection africaine qui l’impressionne actuellement, il s’agit du Sénégal.

« Le Sénégal est constitué d’une fabuleuse génération, si vous essayer de regarder à chaque poste, vous trouverez des phénomènes, je pense que le Sénégal à l’un des football les mieux structurés en Afrique, la fédération a une vision à long terme et il existe un vivier quasi inépuisable.

La génération actuelle est amenée par des joueurs exceptionnels qui brillent au plus haut niveau tel que Sadio Mané, Keita Baldé, Kalidou Koulibaly, qui est pour moi le meilleur défenseur du monde en ce moment, il y a aussi Gana Gueye qui densifie à lui tout seul le milieu de terrain. Si à cela vous ajoutez de jeunes joueurs comme Ismaila Sarr et le jeune Moussa Wagué qui a un potentiel énorme, vous obtenez un cocktail d’exception qui peut tout faire exploser.

Lors du mondial russe les sénégalais avaient tout pour aller loin, mais le manque d’expérience leur à jouer un mauvais tour. Pour le prochain mondial, ils seront prêts car les joueurs cadres seront plus forts que jamais et les jeunes joueurs auront confirmé leur talent. Franchement, si la sélection arrive à travailler dans la cohésion et à se fixer de bons objectifs, je les vois aller très loin lors du mondial au Qatar et pourquoi pas soulever la coupe. Je suis persuadé qu’ils seront au même niveau que les plus grandes nations. »

Afrique Sport