Confronté à un problème de latéral gauche après l’accident de Pape Ndiaye Souaré, Aliou Cissé piste Malang Sarr, selon le journal Record. Le sélectionneur des lions a essayé à ce poste Adama Mbengue, Sabaly qui est droitier et Racine Coly.

Il avait courtisé Ferland Mendy et était même entré en contact avec lui. Mais Ferland a finalement décider de jouer avec les Bleus suite à la convocation de Didier Deschamps au mois de novembre 2018 contre le Pays-Bas et Uruguay.

De ce fait, le sélectionneur des lions continue sa recherche. Avec la CAN 2019 en vue, Aliou piste actuellement Malang Sarr, le joueur de Nice.

« Mon avenir international ? A 19 ans, j’avoue ne pas y avoir trop réfléchi. Je laisse faire les choses. Je suis pour l’instant en sélection U20, j’aspire à de grandes choses avec la sélection. On a des échéances cette année et j’espère pouvoir gravir les échelons de la sélection française. Après, on ne sait pas ce que l’avenir nous réservera », avait annoncé Malang Sarr il y’a quelques mois à football365.

