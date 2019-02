Finaliste malheureux encore une fois, les lionceaux sont tombés en finale de la 21 édition de la Can des moins de 20 ans les armes à la main devant le Mali à l’issue des Tirs au but (3-2).

L’ancien attaquant des lions, devenu consultant, Diomansy Kamara est revenu sur la défaite de l’équipe nationale du sénégal, selon Kamara, c’est un signe indien qu’on doit vaincre.

« C’est vrai, Il y’a des signes indiens, de la malédiction. On pensait vraiment que cette fois-ci ça sera la bonne chose. Là, comme le disait Philip le senegal était favoris parce qu’il avait démontré au qualité de jeu, par ses buts, par son football et sincèrement on s’attendait à gagner le match », désole le consultant sur le plateau « Talent d’Afrique ».

« Après , je pense que le Sénégal n’a pas trop bien joué. On sait vue trop beau. On avait battu le Mali lors du tournoi de l’UFAO, on les a battu encore en match de poule. Le Senegal a marqué 10 buts et en encaissé que deux buts. Et on pensait qu’on aller surclassé le Mali, Malheureusement l’adversaire a une culture de la gagne. Ils l’ont fait en 2015 et 2017 et là franchement la marge à été très haute. Et sur les chances de Penalty, on fébrile lorsqu’il s’agit de gagner le trophée, poursuit, le natif de Paris.

wiwsport.com